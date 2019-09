Il Corriere della Sera: "Sarri e Juve, rieccoci"

© foto di stefano tedeschi

Dopo la pausa forzata dalla polmonite che ha colpito Maurizio Sarri, il tecnico bianconero torna a sedere sulla panchina della Juventus ed Il Corriere della Sera titola: "Sarri e Juve, rieccoci". "Il ritorno a casa è vicino: dal 28 maggio Maurizio Sarri non siede su una panchina per una sfida ufficiale e come quel giorno — finale di Europa League contro l’Arsenal — anche a Firenze dovrà pensare a una sola cosa: vincere. Il tecnico della Juve, reduce dalla polmonite che gli ha fatto saltare le prime due partite, migliora di giorno in giorno e ieri alla ripresa degli allenamenti era al suo posto, come del resto nel finale della scorsa settimana" prosegue il quotidiano.