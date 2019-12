© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere della Sera titola in prima pagina: "Sorpasso Inter, ora è prima". L’Inter sfrutta il mezzo passo falso della Juventus e la sorpassa. San Siro, fradicio e felice, gongola. Conte è il nuovo eroe. Il coro della curva Nord all’allenatore prima dell’intervallo cancella, o perlomeno spinge in un angolo buio del cuore, il suo passato bianconero. Così passa in secondo piano la ripresa di sofferenza in cui la nuova regina abbassa la tensione, perde un po’ le distanze tra i reparti, rischia contro la Spal, travolta all’inizio dalla straordinaria fame nerazzurra e annichilita da Lautaro Martinez, alla seconda doppietta consecutiva dopo quella di Praga contro la Slavia. Il Toro è già a 13 gol, 10 nella prima mezz’ora, 8 in campionato.