Il Corriere della Sera su Manolas: "Ko meno grave ma salterà il Real"

L'edizione romana del Corriere della Sera apre questa mattina con la Roma e con l'infortunio di Manolas: "Ko meno grave ma salterà Udinese e Real". Il greco si è infortunato in Nazionale ma fortunatamente per Di Francesco lo stop sarà più breve di quanto ci si aspettasse inizialmente. Il problema è che il centrale dovrà saltare la partita di Champions, centrale per provare ad anticipare la qualificazione agli ottavi.