© foto di Rosa Doro

All'interno delle pagine del Corriere della Sera c'è un punto di riflessione su Milan e Inter stanno incontrando alcune difficoltà in questa parte del mercato: "Milano che fatica. Conte aspetta Lukaku e boccia anche Perisic. Giampaolo più accomodante spera in Correa", titola il quotidiano che poi entra nello specifico dei problemi dei due club: "Da una parte le lune storte di Conte e quindi dell’Inter per la grana Icardi e l’enigma Lukaku, dall’altra le tante porte sbattute in faccia a un Milan che deve fare i conti con i conti e fin qui ha piazzato acquisti low cost che non hanno acceso i tifosi. Dopo il giugno dei facili entusiasmi, ecco che le notti di mezz’estate non stanno esaudendo i sogni".