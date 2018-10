Il Corriere della Sera su Napoli-Roma: "Giallorossi, che beffa"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina con il pareggio tra Napoli e Roma al San Paolo per 1-1: "Giallorossi, che beffa". Colpo del Faraone al 14' e pari azzurro con Mertens al 90'. Nel mezzo la squadra di Di Francesco si è difesa con ordine e continuità dagli assalti all'arma bianca della squadra di Ancelotti. La vittoria sfuma per pochissimo.