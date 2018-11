Il Corriere della Sera sui nerazzurri: "Il caso Radja agita l'Inter"

© foto di Ospite

Il Corriere della Sera apre le proprie pagine sportive con i nerazzurri titolando: "Il caso Radja agita l'Inter". Preso per fare la differenza, Nainggolan non ha ancora inciso. Gli infortuni non aiutano: resterà fuori contro la Roma ed è a rischio anche per la gara successiva contro la Juventus.