© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera, in vista del derby, questa mattina titola in prima pagina: "Calvarese al VAR, scoppia la protesta dei tifosi laziali". Designato l'arbitro che rifiutò i gadget del club e col Milan in Coppa Italia non ha segnalato due falli in area: sul web monta la protesta dei tifosi biancocelesti, preoccupati per la stracittadina.