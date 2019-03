© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina con il derby di questa sera titolando: "Per Inzaghi e DiFra vale la stagione". I due allenatori si giocano molto nella stracittadina, la riconferma passa anche dal risultato contro i rivali di sempre. I giallorossi, in caso di vittoria, hanno la possibilità di agganciare l'Inter.