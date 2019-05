Il Corriere della Sera sul futuro di Conte: "L'uomo dei sogni"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Corriere della Sera di questa mattina apre le proprie pagine sportive con il futuro di Antonio Conte: "L'uomo dei sogni". L'ex ct azzurro privilegia una panchina italiana. Contatti continui con l'Inter ma si muove anche il Milan. Ci pensa la Juventus in caso di addio di Allegri e la Roma resta in attesa dopo i contatti degli ultimi giorni. L'allenatore è al centro del mercato internazionale, ma per convincerlo non sarà solo una questione di soldi.