Il Corriere della Sera sul mercato: "Invitati all'uscita"

© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva de Il Corriere della Sera apre con un titolo dedicato alla cessioni eccellenti che i principali club italiani si preparano a fare: "Invitati all'uscita". Prima di acquistare i club italiani pensano soprattutto a vendere, con l'Inter in prima fila: in uscita ci sono Mauro Icardi e Radja Nainggolan. Entrambi interessano alla Roma: per il belga si tratterebbe di un ritorno in giallorosso. Sull'altra sponda di Milano, quella milanista, in uscita c'è Gianluigi Donnarumma, richiesto dal Paris Saint Germain, che deve sostituire Gianluigi Buffon. Ma non solo, anche Franck Kessiè: dopo una stagione tormentata l'ivoriano può finire sul mercato. Chiusura con la Juventus, che ha messo sul mercato Joao Cancelo, valutato 50 milioni: su di lui si è mosso il Manchester City di Pep Guardiola.