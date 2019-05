Il Corriere della Sera sul Milan: "Leo pensa all'addio"

La sezione sportiva de Il Corriere della Sera apre l'edizione odierna con i problemi in casa Milan, titolando così: "Comanda Gazidis, Leo pensa all'addio". A quattro giorni dalla fine del campionato e quindi alla resa dei conti nella lotta per la Champions League, tiene banco in casa rossonera la situazione relativa la direttore sportivo della prossima stagione: il brasiliano Leonardo sembra sempre più lontano dal Milan. Così l'ad Gazidis si sta muovendo in direzione Luis Campos, ora direttore sportivo del Lille, club molto vicino al fondo Elliott.

Conte batte il Chelsea - Vittoria da dieci milioni per l'ex CT della Nazionale, che ha battuto in Tribunale la sua ex squadra, il Chelsea di Roman Abramovich. Ora il tecnico resta in attesa di accasarsi all'Inter, con l'intesa raggiunta da tempo. L'ufficializzazione dovrebbe arrivare la prossima settimana, appena terminato il campionato: l'ingaggio sarà attorno ai 9 milioni più bonus.

La Juve stringe per Milinkovic - Nella giornata di ieri la Juventus è andata all'assalto di Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio. I contatti con la Lazio sarebbero già stati avviati, mentre con il giocatore ci sarebbe già l'accordo: cinque anni di contratto a quasi cinque milioni di euro l'anno. Resta da convincere Claudio Lotito, con il muro del presidente biancoceleste che però appare un po' più basso della scorsa stagione.