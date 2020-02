vedi letture

Il Corriere della Sera sull'Atalanta: "Un'altra magia"

Stasera sarà il turno dell'Atalanta in Champions League, ed il Corriere della Sera oggi titola: "Un'altra magia". Gli ottavi di Champions sono un premio, un regalo, un’opportunità. Un vanto per la città più piccola tra le 16 elette. La Superlega, l’ossessione di Agnelli e della Juve, ci farebbe perdere storie così e non sarebbe giusto. Stasera a San Siro, spinta da oltre 40mila bergamaschi (43mila i biglietti venduti), l’Atalanta proverà a andare oltre i propri limiti e mettere sotto il Valencia, che è in piena emergenza. Dalla parte degli spagnoli c’è l’esperienza a giocare partite così. Ma il resto è a favore dei ragazzi di Gasp che hanno entusiasmo, qualità, condizione fisica strabiliante e due talenti imprendibili nel motore come il Papu Gomez e l’indiavolato Ilicic. Se i due s’accendono, prenderli diventa un esercizio complesso.