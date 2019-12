© foto di stefano tedeschi

"Missione possibile", è il titolo de Il Corriere della Sera odierno sull'Inter. L’Inter va in all-in con il Barcellona, si gioca la qualificazione agli ottavi di Champions e un pezzo di futuro importante. «Dobbiamo avere ben in testa che non ci sarà un seguito se non vinciamo. Questo deve darci entusiasmo e voglia, sapendo che sarà molto difficile, ma le difficoltà forgiano, devono esaltarci». Il condottiero Antonio Conte chiama alle armi la ciurma interista per tentare di approdare agli ottavi, terra su cui i nerazzurri non piantano il loro vessillo da sette lunghissimi anni.