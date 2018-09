Il Corriere della Sera sull'Italia: "Sono già in crisi gli azzurri di Mancini"

© foto di Lazzerini

Il Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina con la sconfitta dell'Italia in Portogallo per 1-0 con rete dell'ex Milan André Silva: "Sono già in crisi gli azzurri di Mancini". Troppi cambi del ct dopo il pareggio casalingo contro la Polonia. Adesso la Nazionale rischia già di retrocedere nella nuova Nations League.