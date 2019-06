Il Corriere della Sera sulla Fiorentina: "La Viola di Rocco"

© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva de Il Corriere della Sera apre con un titolo su Rocco Commisso, che a breve diventerà il nuovo patron della Fiorentina: "La Viola di Rocco". Intesa tra i Della Valle e l'imprenditore italo-americano sulla base di 170 milioni di euro, con le firme in arrivo nei prossimi giorni. Si chiude così un'era a Firenze, durata 17 anni con la scalata dalla C alla A, i bilanci in ordine ma nessun trofeo in bacheca. Dopo il summit di due ore svoltosi ieri, oggi verranno preparati i documenti e già domani potrebbe essere annunciato il closing.