Il Corriere della Sera sulla Lazio: "A gennaio sfoltisce un po' la rosa"

© foto di Federico Gaetano

L'edizione romana del Corriere della Sera di questa mattina, parlando del futuro della Lazio titola: "A gennaio sfoltisce un po' la rosa". Caceres, Basta, Murgia e Rossi verso la cessione. Luis Alberto è scontento per il rendimento e per quanto accaduto in estate, ma nonostante questo resterà in biancoceleste.