Il Corriere della Sera sulla Lazio: "Primo sorpasso sulla Roma nel caos"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina titolando: "La Lazio vince a Empoli, primo sorpasso sulla Roma già nel caos". Un gol di Parolo basta alla squadra di Inzaghi per vincere la seconda sfida consecutiva e salire in classifica. Dall'altra parte, i giallorossi di Di Francesco, dopo essere passati due volte in vantaggio, si fanno riprendere dal Chievo Verona con risultato bloccato sul 2-2 finale.