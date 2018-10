Il Corriere della Sera sulla Roma: "Dzeko, il bomber stakanovista"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina con Edin Dzeko titolando: "Il bomber stakanovista". Dopo il portiere Olsen è il più utilizzato: dall'inizio e mai sostituito in nove partite su dieci. Il bosniaco ha segnato fino a oggi 5 gol: 3 in Champions e 2 in campionato, saltando solo la sfida contro il Frosinone vinta agilmente per 5-0 dagli uomini di Di Francesco.