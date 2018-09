Il Corriere della Sera sulla Roma: "Mistero Pastore"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Mistero Pastore". Il riferimento è alla sconfitta subita dalla squadra di Di Francesco in amichevole contro il Benevento, dove l'ex PSG non ha brillato. L'argentino pare ancora molto lontano dal pieno inserimento nei piani tattici del tecnico giallorosso, ma il tempo passa e la Roma ha sempre più bisogno di lui.