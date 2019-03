Il Corriere della Sera sulla Roma: "Ranieri-bis per la Champions"

© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina con il dopo-Di Francesco titolando: "Ranieri-bis per la Champions (e per salvare la stagione)". Dopo un incontro tra i dirigenti giallorossi, arriva la decisione dell'esonero del tecnico pescarese. "King Claudio" torna nella Capitale dopo le dimissioni del febbraio 2011.