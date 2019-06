Il Corriere della Sera sulla Roma: "Sprint col Milan per Veretout"

© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina con il calciomercato romanista titolando: "Giallorossi, sprint col Milan per Veretout". Il francese è il primo obiettivo per il centrocampo di entrambe le squadre ed entro lunedì la trattativa, in un verso o nell'altro dovrebbe essere sbrogliata. La Fiorentina non si smuove dalla richiesta di 25 milioni di euro.