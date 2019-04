© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina titolando: "La Lazio butta via un'altra chance". Il pareggio con il Sassuolo ha il sapore di occasione sprecata, con il Milan che resta a +3 insieme all'Atalanta, capace di pareggiare 0-0 a San Siro contro l'Inter. I biancocelesti toppano la seconda sfida consecutiva, Inzaghi deve ritrovare la vittoria per non perdere il treno Champions.