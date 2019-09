Il Corriere della Sera, Zhang entra nel board ECA: "Sono pronto"

© foto di stefano tedeschi

Il presidente dell'Inter Steven Zhang è stato eletto ieri nel board dell'ECA, il comitato esecutivo dell’associazione dei club europei, ed Il Corriere della Sera, nella sua sezione sportiva titola: "Zhang, primo cinese: "Sono pronto. L’Inter al top". "Alla mia età mi sento pronto anche per questo incarico", sottolinea Zhang, "Suning è nel calcio da sei anni, io mi occupo dell’Inter da tre: sono ancora in una fase di apprendimento, ma posso offrire la mia freschezza e una visione globale del calcio. La mia età non ha nulla di eccezionale, in Usa e Cina molti giovani occupano posti di dirigenza".