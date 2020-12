Il Corriere dello Sport: "Agnelli sprona Dybala ma la trattativa per il rinnovo è bloccata"

Il Corriere dello Sport oggi si focalizza sul futuro di Paulo Dybala: "Agnello lo sprona ma la trattativa per il rinnovo è bloccata". Le nubi che si erano addensate sulla Continassa vista l'impasse della trattativa, sembrano tutt'altro che svanire. Bastone e carota, anche per spronare il ragazzo e spingerlo a tornare il vero Dybala, quello che fa la differenza, quello che finora non si è visto. La trattativa è al momento bloccata, a fine ottobre Jorge Antùn, dopo essere stato circa 40 giorni a Torino è tornato in Argentina senza essersi confrontato con la società. Paulo ha apprezzato l'intenzione della società di farlo capitano del futuro, perché va incontro alla sua volontà di essere al centro del progetto Juve. Non si vede se non vestito di bianconero.