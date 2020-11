Il Corriere dello Sport: "Altro che rinnovo...Mancini aspetta il tampone per volare a Sarajevo"

Mentre Gravina studia il modo di rinnovargli il contratto anche dopo l'attuale scadenza che coincide col Mondiale in Qatar nel 2022, Roberto Mancini non ha ancora perso la speranza di presentarsi a Sarajevo per l'ultima partita del 2020 contro la Bosnia, necessaria per vincere il girone di Nations League e accedere alla fase finale. Se nelle prossime 24 ore arriverà l'esito negativo per l'ultimo tampone effettuato, è previsto un volo privato che lo porterà nalle capitale bosniaca. Altrimenti sarà ancora Evani a guidare per la terza volta consecutiva la Nazionale azzurra. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.