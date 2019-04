Il Corriere dello Sport apre con la Juve: "Festa o croce"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la giornata della Juventus titolando: "Festa o croce". Basta un punto in casa contro la Fiorentina per vincere l'ottavo scudetto di fila. La vigilia però è stata movimentata perché un video di Cristiano Ronaldo dopo il ko contro l'Ajax getta ombre sul futuro del fenomeno portoghese.