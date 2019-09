Il Corriere dello Sport: "Atalanta, esordio da incubo"

Ieri è stato il giorno del tanto atteso esordio dell'Atalanta in Champions League, ma è stato un debutto amaro e da dimenticare in fretta e così l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport titola: "Atalanta, esordio da incubo". Quattro reti subite dalla Dinamo Zagabria in una partita nella quale i nerazzurri sono stati per lunghi tratti in balia dell'avversario. In grande forma Orsic, mattatore di serata con una tripletta. Ora mister Gasperini dovrà raccogliere i cocci e far ripartire la macchina orobica al più presto.