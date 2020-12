Il Corriere dello Sport: "Barça e PSG su Barella ma nel futuro c'è solo l'Inter"

"Barça e PSG su Barella ma nel futuro c'è solo l'Inter", titola stamane il Corriere dello Sport. Il grande campionato che sta facendo Nicolò Barella sta attirando le attenzioni delle big europee, con il Barcellona che già nei prossimi mesi aveva chiesto informazioni e a breve potrebbe rifarsi sotto. Ma la concorrenza arriva sia dalla Francia che dalla Germania, ma l'Inter non vuole privarsi del centrocampista sardo. E' un punto cardine della squadra, che dovrà riportare il club a vincere e non è in vendita. Assicurano che resterà e che in primavera-estate avrà pure un ritocco economico, abbinato ad un prolungamento di contratto.