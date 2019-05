Il Corriere dello Sport: "C'è la Juve in cima al mondo di Sarri"

© foto di stefano tedeschi

La prima pagina interna de Il Corriere dello Sport è dedicata alla situazione panchina in casa Juventus. Il titolo recita: "C'è la Juve in cima al mondo di Sarri". L'ex tecnico del Napoli al momento ha in testa solo la finale di Europa League di mercoledì, con l'obiettivo di rientrare in Italia con un trofeo in bacheca. Dopo il lungo corteggiamento di Baldini e della Roma, i capitolini hanno capito le intenzione di Maurizio Sarri e si sono buttati su Gian Piero Gasperini: il tecnico del Chelsea vuole la Juventus. I punti di rottura con l'ambiente Chelsea sono tanti: è stato lasciato da solo per un'intera stagione, massacrato dai tabloid inglese e non ultima la vicenda Kepa. Ora vorrebbe rientrare in Italia.