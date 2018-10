Il Corriere dello Sport celebra Ancelotti: "Cosa c'eravamo persi"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina celebrando Ancelotti e titolando: "Cosa c'eravamo persi". Da quasi 10 anni non lavorava in Italia, dopo la lezione a Klopp ne abbiamo riscoperto l'assoluto valore. Né mago né santone, anche a Napoli è entrato subito in sintonia con i giocatori: che già lo adorano e seguono le sue indicazioni passo per passo.