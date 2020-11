Il Corriere dello Sport: "Champions terreno minato per l'Inter. Ora serve un mezzo miracolo"

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna scrive dell'Inter in coppa: "Champions terreno minato per l'Inter. Ora serve un mezzo miracolo". Dopo la sconfitta di ieri contro il Real Madrid i nerazzurri devono sperare in un miracolo per passare agli ottavi, ossia vincere contro Borussia Moenchengladbach e Shakhtar sperando che i tedeschi incassino due sconfitte. Il club lombardo ha perso prima ancora di scendere in campo, poiché entrato molle, con poca determinazione. E Vidal reclamando inutilmente un rigore si è fatto espellere per doppia ammonizione in mezz'ora. Per la prima volta l'Inter non ha vinto nessuna delle prime 4 gare del suo girone.