Il Corriere dello Sport critica il Milan europeo: "Solo Higuain"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Corriere dello Sport di questa mattina, a proposito dell'esordio in Europa League del Milan titola in prima pagina: "Solo Higuain". I rossoneri vincono 1-0 in Lussemburgo contro il Dudelange ma non convincono e si affidano alla consueta vena realizzativa del Pipita che non tradisce e permette a Gattuso di conquistare i primi tre punti.