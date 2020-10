Il Corriere dello Sport: "Crollo Lazio, Ranieri non perdona"

vedi letture

"Crollo Lazio, Ranieri non perdona": questo il titolo del Corriere dello Sport in edicola oggi dedicato al ko dei biancocelesti contro la Sampdoria. "Quagliarella, Augello e Damsgaard: dominio Samp. Troppe assenze per Inzaghi, che martedì ospiterà il Dortmund". Dopo la sconfitta di Genova i capitolini dovranno risollevarsi per affrontare la prima partita di Champions League.