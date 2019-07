© foto di stefano tedeschi

"De Ligt, festa a casa Juve", apre così in taglio alto Il Corriere dello Sport sull'arrivo del difensore dell'Ajax. Ieri sera l'olandese è sbarcato a Torino alle 22.10, raggiante per la sua nuova avventura. "Felice di essere qui", le sue prime parole pronunciate davanti ai giornalisti presenti ad attenderlo in aeroporto. Oggi le isite mediche poi le firme sul contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2024. 7.5 milioni netti a stagione per cinque anni: diventerà il più pagato dopo Cristiano Ronaldo.