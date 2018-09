Il Corriere dello Sport e i nuovi vertici federali: "Marotta for president"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al vertice Eca di Spalato dove è arrivata la proposta della candidatura dell'ad della Juventus per la presidenza della Federcalcio: "Marotta for president". I top club sostengono la sua candidatura, in particolare i bianconeri e la Roma.