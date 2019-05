© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione romana del Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "La rabbia e l'orgoglio". Monta la protesta contro le decisioni del club in merito all'addio di De Rossi. Ieri in duemila si sono presentati davanti alla nuova sede dell'Eur. Dura contestazione soprattutto nei confronti di Pallotta. Nel frattempo, in un clima infuocato stasera i giallorossi giocano alle 20.30 una sfida decisiva per la corsa Champions contro il Sassuolo.