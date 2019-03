© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con il caso Icardi titolando: "Tempesta d'amore". Spalletti "scarica" l'argentino che reagisce con una lettera social e il caso deflagra. Il tecnico esalta Perisic e attacca Maurito: "Parlo solo di chi va in campo e ha l'Inter nel cuore". La replica è durissima: "Chi non ama il club è tra coloro che decidono".