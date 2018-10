Il Corriere dello Sport e il caso Ronaldo: "CR5 domande"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con il caso Ronaldo titolando: "CR5 domande". Il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni ha stilato questi cinque interrogativi intorno alle accuse di stupro che circondano il campione della Juventus. La prima: Com'è poissibile che per una violenza così grave, la richiesta della donna per evitare di divulgare la notizia sia stata così bassa? La seconda: davvero l'accusa presenterà dei testimoni parenti dell'accusato? La terza: Cosa si aspetta ad appurare la verità relativamente al ritorno della coppia in discoteca per terminare insieme la serata dopo il presunto stupro? La quarta: Quando l'avvocato di Ronaldo accusa i ladri di documenti Wikileaks non si rende conto che quei documenti sono l'unica amra che favorisce la vittima? La quinta e ultima domanda: Dai documenti trafugati di cui sopra, risulta che Ronaldo abbia promesso un certificato attestante le analisi anti HIV, in realtà mai esibito. Invenzione o prova dell'incidente?