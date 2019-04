© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre con il fallimento europeo delle squadre italiane titolando: "Poveri noi". Eliminato anche il Napoli per mano dell'Arsenal (1-0 per gli inglesi al San Paolo dopo il 2-0 dell'andata). Insigne esce tra i fischi ma Ancelotti resta positivo in vista del futuro: "I risultati arriveranno".