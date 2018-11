Il Corriere dello Sport e il futuro dell'Inter: "Marotta scudetto"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con l'Inter titolando: "Marotta scudetto". Blitz in Cina dell'ex dirigente della Juventus: arriva la firma con i nerazzurri. Il dirigente a casa del proprietario Zhang, il contratto e un piano anti Juve sul tavolo. Da dicembre già operativo per l'assalto al campionato e a giugno pronti gli acquisti di Martial e Barella.