© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la sconfitta dell'Inter contro il Cagliari per 2-1 titolando: "E adesso Zhang?". I nerazzurri vanno a picco e rischiano di perdere il terzo posto. Il pareggio di Lautaro non basta, decide una prodezza di Pavoletti dopo l'autogol di Perisic. Spalletti al termine della gara: "Disarmato". E' la prima sconfitta dopo il caso Icardi.