© foto di Ospite

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina titolando: "Peso doble". Il riferimento è a Gonzalo Higuain e il suo doppio mal di pancia. Primi segnali di insofferenza per il Pipita il cui riscatto ora è in dubbio. Deciderà Gazidis: possibile che lasci cadere il diritto di riscatto per ridiscutere i 36 milioni previsti dall'attuale accordo. Oggi l'attaccante argentino sarà a Roma per discutere la propria squalifica.