Il Corriere dello Sport e il ribaltone della Fiorentina: "Montella Viola"

© foto di J.M.Colomo

Il Corriere dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla Fiorentina e al ribaltone in panchina titolando: "Montella Viola". Pioli si dimette dopo i comunicati accusatori del club: "Messo in discussione come uomo e come professionista". Dopo 4 stagioni torna l'Aeroplanino, oggi l'annuncio: firma fino al giugno del 2020.