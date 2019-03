Il Corriere dello Sport e il ritorno di Ranieri alla Roma: "Arieccolo"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con l'esonero di Di Francesco e soprattutto con il ritorno in Italia di Ranieri: "Arieccolo". Dopo 8 anni, il tecnico si riprende i giallorossi. Firma fino a giugno, deve arrivare in Champions: se va male potrebbe restare come dirigente. DiFra esonerato dopo l'allenamento. Anche Monchi, contestato dai tifosi ad Oporto, ha chiuso: se ne andrà a fine stagione.