Il Corriere dello Sport e il ruolo di Dybala: "CR sotto"

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la Juventus e nello specifico con la situazione di Paulo Dybala titolando: "CR Sotto". Nella Juve prima in classifica, solo uno ha perso qualcosa con l'arrivo di Ronaldo, ed è proprio l'argentino. L'ex Palermo è costretto ad arretrare il suo raggio d'azione per diventare quasi un regista: solo 2 gol contro i 12 di un anno fa, ma per Allegri resta il top.