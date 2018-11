Il Corriere dello Sport e il vantaggio bianconero: "Juve dal divano"

© foto di Ospite

Il Corriere dello Sport di questa mattina, a proposito della corsa allo scudetto, titola in prima pagina: "Juve dal divano". Raggiunto il massimo vantaggio dall'inizio del campionato senza andare in campo. E adesso basta un pari col Valencia per entrare negli ottavi di Champions. Il Chievo, che ferma il Napoli, spinge Allegri a un clamoroso +8 in classifica.