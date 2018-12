Il Corriere dello Sport e l'anticipo dell'Allianz Stadium: "Faccia a faccia"

© foto di Ospite

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con Juventus-Inter: "Faccia a faccia". Ronaldo-Icardi sarà la sfida più intrigante dell'anticipo della quindicesima giornata di Serie A. Allegri prova ad abbassare la tensione: "Più importante la partita contro lo Young Boys". Spalletti invece ci crede: "Radja è out, la Juve non è solo CR7". Da una parte tornerà Pjanic titolare, dall'altra Politano è pronto a scendere in campo dal primo minuto.