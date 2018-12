Il Corriere dello Sport e l'errore di Rocchi: "Chi non l'ha visto?"

© foto di Ospite

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con Roma-Inter titolando a proposito del rigore non fischiato a Zaniolo su evidente fallo di D'Ambrosio: "Chi non l'ha visto?". L'arbitro Rocchi e il Var ignorano il fallo sul giovane romanista quando la partita è ferma sullo 0-0. Inter ripresa due volte. La rabbia di Totti a fine partita: "E' una vergogna".