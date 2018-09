Il Corriere dello Sport e l'esordio del Mancio: "Qui si rifà l'Italia"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre con la Nazionale titolando in prima pagina: "Qui si rifà l'Italia". Dopo le amichevoli dell'estate, Mancini ct inizia a fare sul serio nella sua Bologna con l'esordio in un impegno ufficiale: "Grande emozione, finalmente si gioca per vincere". L'allenatore ha deciso di varare una squadra basata sul 4-3-3.