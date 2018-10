Il Corriere dello Sport e la corsa scudetto: "CR +6"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la lotta scudetto e con il posticipo di ieri sera tra Napoli e Roma finito 1-1: "CR +6". I giallorossi sfiorano la vittoria al San Paolo salvo poi farsi raggiungere da Mertens al 90'. El Shaarawy era andato in gol al 14' con la squadra di Di Francesco che poi si era chiusa a riccio per difendere il vantaggio. Alla fine è arrivato il pari che va bene solo alla Juventus, che dopo la vittoria sull'Empoli, si riprende sei punti di vantaggio sul secondo posto.